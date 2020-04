Maroc Telecom réalise un chiffre d’affaires de près de 980 millions de dollars à fin mars

Le groupe de télécommunications, Maroc Telecom, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 980 millions de dollars (9,3 milliards DH) à fin mars dernier, annonce le groupe dans un communiqué publié lundi portant sur les résultats consolidés au premier trimestre 2020.Selon le groupe, cette performance s’explique par la croissance combinée du chiffre d’affaires du groupe à l’international (+6,9% à variation courante et +2,1% à base comparable) et de celui des activités au Maroc (+0,3%).

Pour ce qui est du résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA), le groupe Maroc Telecom atteint 505,6 millions de dollars (4,94 milliards DH), en hausse 3,1%, sous l’effet de la hausse du chiffre d’affaires, indique le communiqué, ajoutant que le taux de marge d’EBITDA se maintient au niveau élevé de 51,5% (+0,1 pt à base comparable).

A fin mars 2020, le résultat net ajusté part du groupe ressort à 1,6 milliard DH (1 dollar = 9,5 DH) en amélioration de 0,9% par rapport à la même période de l’année précédente, soutenu par la progression des activités à l’international.

Quant au résultat opérationnel ajusté consolidé du groupe durant les trois premiers mois de 2020, il s’élève à 2,9 milliards DH en hausse de 0,3%.

Le nombre de clients du groupe atteint près de 69 millions à fin mars 2020, en hausse de 11,3% sur un an, tiré par la hausse soutenue des parcs au Maroc et dans les filiales (+15,8%) avec l’intégration de Tigo Tchad dans le périmètre du Groupe depuis le 1er juillet 2019.

« Les résultats de ce premier trimestre sont portés par l’essor de la base clients et des revenus Data dans l’ensemble des pays de présence du groupe. Dans le contexte actuel de crise sanitaire et de confinement, le groupe reste totalement mobilisé pour la protection de ses salariés et de ses clients. a déclaré Abdeslam Ahizoune, président du directoire du groupe.

Et de préciser que le groupe a su assurer la disponibilité et la continuité de ses services dans des conditions exceptionnelles imposées par la pandémie. Il a ainsi mobilisé rapidement des ressources technologiques pour augmenter les capacités des réseaux afin de faire face à l’augmentation des usages Data.