Maroc : Saisie de plus de 1,3 million de psychotropes en 2018

Les services sécuritaires marocains ont saisi 1.357.224 comprimés psychotropes en 2018, a fait savoir le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.Intervenant à la Chambre des conseillers, le ministre a affirmé que cette quantité comprend 1.760.383 comprimés d’ecstasy, contre 943.000 unités saisies en 2017, soit une hausse de 44%.

La lutte contre ce trafic est axée sur le renforcement du contrôle à la frontière orientale et aux passages frontaliers avec les enclaves de Sebta et Melilia, par les services de la sûreté et des douanes et sur la poursuite des principaux trafiquants de drogue, qu’ils soient marocains ou étrangers, a expliqué le ministre.

Il a noté que les différents services de la sûreté renforcent le contrôle dans les espaces publics fréquentés par les jeunes. « Une grande importance est accordée aux établissements scolaires », a-t-il affirmé.

En 2018, 3.400 affaires ont été engagées, en vertu desquelles 3.500 suspects ont été traduits en justice.