Maroc : Près de 6000 athlètes au marathon de Casablanca le 6 octobre prochain

Pas moins de 6.000 athlètes prendront part à la 12ème édition du marathon international de Casablanca qui aura lieu le 6 octobre prochain, selon les organisateurs.Ces athlètes sont en provenance de 35 pays participeront pour aux trois grandes courses de ce grand rendez-vous sportif annuel. Si le marathon, le semi-marathon et les 10 km se disputeront le dimanche 6 octobre au matin, les festivités commenceront dès le 1 octobre, date à laquelle les portes du village ouvriront leurs portes.

Coeur battant de l’évènement, le village du marathon sera situé sur l’esplanade du complexe Mohammed V, qui sera l’espace de rencontres et de rassemblement incontournable de tous les sportifs.

De nombreux stands et animations pour petits et grands animeront l’espace. Siège de l’organisation des courses et de la gestion de l’évènement, le village sera à proximité de la ligne de départ, et c’est aussi le lieu où dossards et kits de participation seront disponibles, et remis aux participants. La Kids Run aura lieu le 5 octobre à 11h, sur le mythique terrain d’athlétisme du complexe Mohammed V.

Organisé par la Commune de Casablanca et Casablanca Events et Animation, ce marathon, implique fortement la société civile, non seulement dans le cadre de la participation aux courses, mais aussi dans l’organisation avec les indispensables bénévoles, qui agrémentent la fête.