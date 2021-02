Maroc : Plus de 350.000 personnes vaccinées contre la Covid-19 (ministère)

Un total de 351.723 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19 jusqu’au 4 février à 18H00, a indiqué jeudi le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien.Lancée le 28 janvier, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens avec comme objectif d’immuniser 80% de la population (30 millions de personnes), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie et de contenir la propagation du virus.

La priorité a été accordée en priorité aux personnels de première ligne, en l’occurrence, les autorités publiques, les forces armées, les professionnels de la santé de plus de 40 ans et plus, les enseignants de 45 ans et plus et les personnes âgées à partir de 75 ans, vulnérables au virus, et ce, avant de l’élargir au reste de la population.

Aujourd’hui, le Royaume a recensé 620 nouvelles infections pour un total de 473.667 cas confirmés à la Covid-19, dont 8.351 décès (+28) et 452.522 personnes guéries (+742).