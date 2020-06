Maroc : Plus de 330 audiences tenues à distance

Un total de 338 audiences ont été tenues à distance et 6.290 affaires mises au rôle dont 2.337 ont été tranchées, entre le 1er et le 05 juin, a indiqué lundi un communiqué du conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).Selon le communiqué, 7.562 détenus ont été ainsi jugés à distance afin de les protéger contre les éventuels risques sanitaires en cette conjoncture exceptionnelle liée à la Covid-19.

La mise en oeuvre de ce programme ambitieux et remarquable est réussie à la faveur de l’adhésion sérieuse et responsable de tous les pouvoirs et institutions et les autres acteurs intervenant dans le secteur de la justice.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du suivi et du souci de mettre en oeuvre de manière idoine le dispositif relatif aux procès à distance, qui a entamé son deuxième mois dans les différents districts judiciaires des tribunaux du Royaume, ajoute la même source.