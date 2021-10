Maroc : nomination d’un nouveau gouvernement

Le Roi Mohammed VI a présidé, ce jeudi à Fès, la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement. Composé de 20 ministres et 5 ministres délégués, ce nouvel exécutif est dominé par les trois formations politiques (RNI, PAM et PI) arrivées en tête des élections tripartites, législatives, régionales et communales, tenues le 8 septembre dernier.Ce gouvernement, dirigé par Aziz Akhennouch, président du parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI), comprend 7 femmes qui occupent des portefeuilles stratégiques tels que la Santé, la Transition énergétique ou encore l’Economie et les Finances.

Nombreux sont les défis et enjeux qui attendent la nouvelle équipe gouvernementale. Il s’agit entre autres de la sortie de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, de la relance de l’économie, de la lutte contre les inégalités actuelles causées par la pandémie. Outre la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement, dont la rapport a été publié récemment.

Le nouveau gouvernement mettra à profit la feuille de route royale et les bases des grandes réformes annoncées par le Roi, pour atteindre ses objectifs. Ce nouveau gouvernement, procédera également à l’amendement de la loi de finances 2022 et devra faire face aux problèmes liés à la santé, l’éducation, l’emploi, l’économie informelle, le soutien à l’investissement, la révision du système fiscal et l’accompagnement des grands projets déjà lancés.

Voici par ailleurs la composition du nouveau gouvernement :

• Aziz Akhannouch : chef du gouvernement.

• Abdelouafi Laftit : ministre de l’Intérieur.

• Nasser Bourita : ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

• Abdellatif Ouahbi : ministre de la Justice.

• Ahmed Toufiq : ministre des Habous et des Affaires islamiques.

• Mohamed Hajoui : secrétaire général de gouvernement.

• Nadia Fettah Alaoui : ministre de l’Économie et des Finances.

• Nizar Baraka : ministre de l’Équipement et de l’Eau.

• Chakib Benmoussa : ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

• Nabila Rmili : ministre de la Santé et de la Protection sociale.

• Fatima Ezzahra El Mansouri : ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

• Mohamed Sadiki : ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

• Younes Sekkouri : ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

• Ryad Mezzour : ministre de l’Industrie et du Commerce.

• Fatim-Zahra Ammor : ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

• Abdellatif Miraoui : ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

• Leila Benali : ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

• Mohamed Abdeljalil : ministre du Transport et de la Logistique.

• Mohamed Mehdi Bensaid : ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

• Aouatif Hayar : ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.

• Abdellatif Loudiyi : ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé de l’administration de la Défense nationale.

• Mohcine Jazouli : ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques.

• Faouzi Lekjaa : ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget.

• Mustapha Baitas : ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

• Ghita Mezzour : ministre déléguée auprès du chef de gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative.