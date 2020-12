Maroc : mise en échec d’une tentative de trafic de plus 700 kg de résine de cannabis au port de Tanger

Les services sécuritaires et de la douane du port Tanger Med au nord du Maroc ont avorté, samedi, deux tentatives séparées de trafic d’un total de 745 kg de résine de cannabis à bord d’un camion et d’une voiture utilitaire de transport international immatriculés au Maroc, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).Les opérations de contrôle et de fouille d’une voiture utilitaire, qui s’apprêtait à embarquer pour la France, ont permis la saisie de 650 kg de résine de cannabis soigneusement dissimulés dans une cargaison de sucre, précise la même source, ajoutant que des opérations similaires menées sur un camion de transport international de marchandise ont permis de mettre la main sur 95 kg de la même drogue, cachés dans une cargaison de produits agricoles.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier les personnes impliquées dans cette affaire, souligne la même source.

En terre ou en mer, les saisies de drogue se sont multipliées au Maroc, ces derniers mois, dans un contexte marqué par l’état d’urgence sanitaire décrété dans le pays depuis le 20 mars dernier et prolongé jusqu’au 10 janvier prochain.

En 2019, environ 179 tonnes de résine de cannabis ont été saisies au Maroc, selon un bilan officiel.