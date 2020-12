Maroc : Mike Pompeo annonce le début du processus d’établissement d’un consulat américain au Sahara

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo a annoncé ce jeudi, le début du processus de l’établissement d’un consulat américain à la ville de Dakhla au Sahara.« J’ai le plaisir d’annoncer le début du processus d’établissement d’un consulat américain au Sahara occidental, et l’inauguration d’un poste de présence virtuelle dès à présent ! Nous sommes impatients de promouvoir le développement économique et social et de faire participer les habitants de cette région », a indiqué le chef de la diplomatie américaine dans un tweet.

La déclaration conjointe entre le Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et Israël, signée le 22 décembre, sous la présidence du Roi Mohammed VI, à Rabat est venue officialiser l’annonce du président américain Donald Trump. Cette déclaration stipule que « les Etats-Unis encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris sur le territoire du Sahara occidental et, à cette fin, ouvriront un consulat sur le territoire du Sahara occidental, à Dakhla, pour promouvoir les opportunités économiques et commerciales en faveur de la région ».

Les Etats Unis d’Amérique ont promulgué le 10 décembre 2020 un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, par lequel ils reconnaissent, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara.

Dans ce cadre, et à titre de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance, les États-Unis d’Amérique ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.