Maroc : L’Union des Comores ouvre un consulat à Laayoune

L’Union des Comores a ouvert ce mercredi un consulat général à Laâyoune, chef-lieu du sahara marocain, lors d’une cérémonie présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue comorien, Souef Mohamed El Amine.Les deux ministres ont, à cette occasion, coupé le ruban symbolique de la nouvelle représentation diplomatique comorienne et effectué une tournée dans ses différentes dépendances.

Les deux ministres ont, par la suite, eu des entretiens au cours desquels ils ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage, l’élargissement du partenariat politique et économique entre les deux pays et la coordination des positions au niveau des questions d’intérêt commun.

Pour rappel, l’ouverture du consulat de l’Union des Comores à Laayoune intervient après l’inauguration en juin dernier, d’un consulat honoraire de la Côte d’Ivoire dans la même ville dans le cadre des efforts visant à promouvoir davantage les relations diplomatiques et économiques liant les deux pays.