Maroc: L’OCP boucle son premier semestre avec une bonne performance

Le géant des phosphates dans le monde, l’Office marocain des phosphates (OCP) tire son épingle du jeu malgré la crise sanitaire et ses répercussions sur l’économie.Son chiffre d’affaires a atteint de plus 3,6 milliards de dollars (32,48 milliards de DH) à fin juin dernier, contre 3 milliards de dollars (27,4 milliards de DH) un an auparavant.

Au second trimestre 2021, le chiffre d’affaires du Groupe s’est établi à 18,19 milliards de DH (1 dollar = 8,94 DH), marquant une hausse par rapport à la même période de l’année dernière (15,13 milliards de DH), selon les résultats dévoilés par le Groupe.

Cette performance est soutenue par la hausse des prix de ventes en comparaison avec le second trimestre de l’année précédente », explique OCP.