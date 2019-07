Maroc : L’état du cheptel « satisfaisant »

L’état sanitaire du cheptel marocain ovin et caprin est « satisfaisant », rassure l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), relevant que près de 7,4 millions têtes d’ovins et de caprins destinées pour cette fête ont été identifiées.Dans le cadre des préparatifs de l’Aid Al Adha (fête du sacrifice), 236.000 unités d’élevage et d’engraissement ont été enregistrées auprès des services vétérinaires de l’ONSSA, soit une augmentation de 71% par rapport à l’année dernière, relève l’Office dans un communiqué.

Au terme de cette opération qui devra s’achever fin juillet courant, il est prévu d’atteindre environ 8 millions d’ovins et de caprins identifiés.

A l’instar de l’année dernière, le plan d’action Aid Al Adha 1440, mis en place par l’ONSSA, comprend en plus de l’enregistrement des éleveurs-engraisseurs et l’identification des ovins et des caprins, le contrôle de la qualité de l’eau, le contrôle des aliments pour animaux, le contrôle des médicaments vétérinaires, ainsi que le contrôle des fientes à la sortie des élevages avicoles et à leur destination.

Au 26 juillet courant, les services de l’ONSSA ont mené 658 sorties de contrôle, prélevé pour analyse 381 échantillons d’aliments pour animaux, 500 échantillons de viandes et 25 échantillons d’eau, et délivré 331 laissez-passer des fientes de volailles. A l’issue de ces contrôles, 10 procès-verbaux d’infractions ont été dressés et envoyés à la justice.