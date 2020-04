Maroc : Les dentistes appelés à fermer leurs cabinets

Le ministère de la Santé a appelé à la fermeture des cabinets dentaires à la consultation physique des patients et à sa substitution par la téléconsultation, les conseils médicaux à distance et les prescriptions électroniques.Dans une note adressée, ce lundi 6 avril, au président du conseil national de l’ordre des médecins dentistes, dont copie est parvenue à APA, le département de la Santé a émis un certain nombre de recommandations.

Ainsi, les dentistes sont invités à mettre en place d’un système de garde (un seul cabinet par province) pour répondre aux seuls cas d’extrême urgence (pulpite aigüe irréversible, traumatisme, hémorragie…).

A cet effet, la prise en charge doit respecter une bonne hygiène des mains et un minimum d’équipements de protection individuels (visière de protection médicale ou à défaut masque FFP2 et lunettes de protection), charlotte, sur-blouse à manches longues, gants à usage unique.

Il s’agit également de l’interdiction de la prise en charge des problèmes bucco-dentaires est formelle (sauf extrême urgence) chez les patients représentant des signes grippaux (toux, éternuement…) et la désinfection en profondeur de toutes les surfaces au sein de l’unité dentaire.