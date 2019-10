Maroc : Le Roi nomme un nouveau gouvernement

Le Roi Mohammed VI a nommé, ce mercredi à Rabat, un nouveau gouvernement, composé de 23 ministres et conduit par Saad Eddine Otmani, en tant que chef de gouvernement du parti Justice et Développement (PJD).Le gouvernement Otmani II est constitué d’une coalition de cinq partis politiques avec à leur tête le PJD qui s’est vu confier sept portefeuilles ministériels.

Il s’agit de :

Mustapha Ramid : ministre d’État chargé des droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement;

Abdelkader Amara: ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (maintenu) ;

Aziz Rebbah: ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement (maintenu) ;

Mohamed Amkraz: ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle (nouveau) ;

Mme Jamila EL Moussali: ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalite et de la Famille (nouveau) ;

Mme Nezha El Ouafi: ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, chargée des Marocains résidant à l’Étranger (nouveau) ;

Driss Ouaouicha: ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (nouveau, PJD).

Quant au Rassemblement National des Indépendants (RNI), il occupe trois postes ministériels, le Mouvement Populaire (MP, 2 postes) alors que l’Union Constitutionnelle (UC) et l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) se sont vus confiés un seul porte ministériel chacun.

Par ailleurs, le gouvernement remanié compte neuf ministres sans appartenance politique (SAP).

Ce gouvernement remanié fait suite au discours royal à l’occasion de la fête du Trône, et dans lequel le Souverain a appelé le chef de gouvernement à renouveler et à enrichir l’exécutif par des compétences aux différents postes et niveaux de responsabilité pour accompagner une nouvelle génération, de réformes.

Voici par ailleurs la composation du nouveau gouvernement :

Saad Dine El Otmani : Chef de gouvernement (PJD)

Mustapha Ramid : ministre d’État chargé des droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement; (PJD)

Abdelouafi Laftit: ministre de l’Intérieur; (maintenu, SAP)

Nasser Bourita: ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger (maintenu, SAP)

Mohamed Benabdelkader: ministre de la Justice (nouveau, USFP)

Ahmed Toufiq: ministre des Habous et des Affaires islamiques (maintenu, SAP)

Mohammed Hajoui: Secrétaire général du gouvernement (mauintenu, SAP)

Mohamed Benchaaboun: ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration (maintenu, RNI)

Aziz Akhannouch: ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l’Eau et des Forêts (maintenu, RNI)

Said Amzazi: ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (maintenu, MP)

Khalid Ait Taleb: ministre de la Santé (nouveau, SAP)

Moulay Hafid Elalamy: ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique (maintenu, RNI)

Abdelkader Amara: ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (maintenu, PJD)

Nezha Bouchareb: ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville (nouveau, MP)

Nadia Fettah Alaoui: ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale (nouveau, SAP)

Aziz Rebbah: ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement (maintenu, PJD)

Mohamed Amkraz: ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle (nouveau, PJD)

El Hassan Abyaba: ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement (nouveau, UC)

Mme Jamila EL Moussali: ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalite et de la Famille (nouveau, PJD)

Abdellatif Loudiyi: ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale (maintenu, SAP)

Noureddine Boutayeb: ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur (maintenu, SAP)

M. Mohcine Jazouli: ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger (maintenu, SAP)

Mme Nezha El Ouafi: ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, chargée des Marocains résidant à l’Étranger (nouveau, PJD)

Driss Ouaouicha: ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (nouveau, PJD).