Maroc : Le Roi Mohammed VI charge l’actuel ministre de l’éducation nationale des fonctions de porte-parole du gouvernement

Le Roi Mohammed VI a reçu, mardi à Casablanca, M. Saaid Amzazi, actuel ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et l’a chargé des fonctions de porte-parole de gouvernement.Cette nomination a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement.

Le Souverain a également nommé Othman El Firdaouss, en tant que ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, en remplacement de Hassan Abyaba, qui occupait également la fonction de porte-parole du gouvernement.

Les deux responsables sont membres du parti de l’Union constitutionnelle (UC), une formation de la coalition gouvernementale, menée par le parti Justice et Développement (PJD).

Pour rappel, le gouvernement actuel a subi un remaniement en octobre 2019 avec une réduction des portefeuilles à 23 ministres. Ce gouvernement remanié faisait suite au discours royal à l’occasion de la fête du Trône en juillet 2019, et dans lequel le souverain a appelé à renouveler et à enrichir l’exécutif par des compétences aux différents postes et niveaux de responsabilité pour accompagner une nouvelle génération de réformes.