Maroc: le Roi Mohammed VI appelle à la restauration de la confiance entre Palestiniens et Israéliens 

Le Roi Mohammed VI a appelé, ce lundi, au rétablissement de la confiance entre les Palestiniens et les Israéliens. Dans un message adressé au président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Souverain marocain exhorte la communauté internationale à apporter son aide » pour que les deux parties rétablissent une confiance réciproque et qu’elles s’abstiennent de tout agissement susceptible d’entraver le processus de paix « , rappelant de fait que sept années se sont écoulées depuis l’arrêt des négociations directes entre les parties palestinienne et israélienne.

« Sept années au cours desquelles s’est évaporée leur confiance mutuelle, alors qu’elle aurait pu être mise à profit pour parvenir à la solution tant attendue par la communauté internationale « , a déploré le Souverain, notant que » l’impasse dans laquelle se trouve le processus de paix au Moyen-Orient fait peser une lourde responsabilité sur la communauté internationale « .

« En attendant de réunir les conditions favorables à cette fin, la confiance mutuelle doit être restaurée », a insisté le Roi, précisant que « le Maroc poursuivra ses efforts afin de réunir les conditions propices à un retour des parties à la table des négociations « , en mettant à profit sa position et ses relations privilégiées avec toutes les parties et les puissances internationales agissantes.

« Même guidé par les intentions les plus pures, tout effort déployé dans ce sens ne saurait aboutir si continuent à être prises des mesures unilatérales, anéantissant toute chance de paix et alimentant la violence et la haine », a ajouté le Souverain, qui a réitéré la position constante du Royaume quant à la justesse de la cause palestinienne, qui demeure au cœur du conflit au Moyen-Orient.

Et le Souverain de soutenir que la volonté d’assurer la stabilité, la prospérité et le bien-être dans la région est étroitement liée à la quête d’une solution juste et durable à cette Cause juste, conformément à la solution à deux États sur la base des frontières du 4 juin 1967 et dans le cadre des résolutions de la légalité internationale.

Par ailleurs, le Roi Mohammed VI , qui est également Président du Comité Al-Qods, a appelé à la préservation de l’identité arabe et islamique d’Al-Qods, ainsi que de son statut juridique, historique et démographique, « la ville Sainte restant ouverte par ailleurs aux adeptes des religions monothéistes, vivant dans la fraternité, l’entente et la paix ».