Maroc : Le plafond de la dotation touristique porté à près de 19.000 euros

Le plafond de la dotation touristique au Maroc est fixé désormais à 18.656 euros (200.000 DH) et le taux d’indexation du supplément à l’Impôt sur le revenu à 25% avec possibilité de report du reliquat non utilisé une seule fois à l’année qui suit, indique l’Office des changes.« Une dotation touristique de base de 45.000 (quarante-cinq mille) dirhams pouvant être majorée d’une dotation touristique supplémentaire égale à 25% de l’Impôt sur le Revenu payé ou prélevé à la source au cours de l’année précédente. Le montant total de la dotation touristique de base et supplémentaire ne peut excéder un plafond de 200.000 dirhams par personne par année civile », ressort-il de la version 2020 de l’Instruction générale des opérations de change (IGOC), publiée par l’Office des changes.

Cette dotation est destinée à couvrir les dépenses personnelles au titre des voyages touristiques à l’étranger y compris les titres de transport, les frais de séjour et d’hébergement, précise la même source.

Elle peut être cumulée totalement ou partiellement, à l’occasion d’un même voyage, avec toute autre dotation en devises accordée en vertu des dispositions de l’IGOC-2020 ou d’une autorisation particulière de l’Office des Changes.

S’agissant des dotations du petit et grand pèlerinage (Omra et Hajj), elles ont été fixées à 1.400 euros (15.000 DH), chacune, par personne et par année civile, avec un supplément de 1.865 euros (20.000 DH) pour le personnel de l’agence de voyages accompagnant les pèlerins, par accompagnateur et par voyage.