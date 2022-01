Maroc : le ministère de l’Economie et des Finances obtient la certification « Tier III Design »

Le ministère marocain de l’Economie et des Finance a obtenu, fin 2021, la certification « Tier III Design », une distinction remise par le prestigieux organisme « Uptime Institute » afin de s’assurer de la parfaite résilience de ses installations techniques.La norme Tier d’Uptime Institute est la norme mondialement reconnue pour la fiabilité et les performances globales des Datacenters avec plus de 2500 certifications de niveau délivrées dans plus de 110 pays.

« Face au développement considérable de ses systèmes d’information et au besoin de garantir leur continuité de services et d’améliorer la qualité de prestations rendues à ces différents partenaires et usagers, le ministère de l’Economie et des Finances a été l’une des premières administrations à mettre en place, en 2012, un Datacenter à la pointe de la technologie pour héberger ses propres infrastructures informatiques », indique mardi un communiqué du ministère parvenu à APA.

Dans ce cadre, ce Datacenter a été conçu selon les normes internationales les plus exigeantes avec une architecture qui permet d’assurer une haute disponibilité de l’infrastructure informatique du ministère, précise-t-on.

Pour rappel, Uptime Institute est la référence internationale en matière de certification des DataCenters. Ses standards et normes ont été utilisés dans la conception, la construction et l’exploitation de milliers de Datacenters à travers le monde.