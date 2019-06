Maroc : le ministère de la Santé restreint les activités de thérapies cellulaires aux CHU et les soumet à un agrément

L’activité de prélèvement, de transformation et d’administration autologue de préparations de thérapies cellulaires, à finalité thérapeutique ou de recherche portant sur ces préparations, ne peut désormais être exercée que dans les Centre Hospitaliers Universitaires (CHU) publiques ou privés agrées par le ministère, et ce après avis du Conseil Consultatif de Transplantation d’Organes Humains, indique un communiqué du ministère de la Santé parvenu à APA.Dans une circulaire adressée aux établissements de santé, le ministère ajoute que le prélèvement et l’administration de ces préparations ne peuvent avoir lieu qu’après un consentement éclairé du patient.

Cet agrément, poursuit la même source, est délivré uniquement aux structures concernées, après évaluation de leurs procédés de préparation, de conservation et leurs indications conformément aux règles de bonnes pratiques.

Il est à souligner que cette activité est régie par les dispositions de la loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organe et de tissus humaines et celle relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales, rappelle le communiqué.