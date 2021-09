Maroc: Le Général de Corps d’armée Belkhir El Farouk nommé inspecteur général des FAR

Le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces Armées Royales (FAR) a nommé, mercredi, le Général de corps d’armée, Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR, en remplacement du général de corps d’armée, Abdelfattah Louarak.Le Général de corps d’armée Belkhir El Farouk a été choisi pour ce poste au vu de « ses compétences professionnelles et de l’esprit élevé de responsabilité dont il a fait preuve lors des différentes missions qui lui ont été confiées », indique un communiqué du ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Le général de corps d’armée Belkhir El Farouk continuera d’assumer ses missions de commandant de la zone Sud, précise la même source.