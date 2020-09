Maroc : le déficit budgétaire s’élève à plus de 4,7 milliards de dollars à fin août

Le déficit budgétaire au Maroc s’est élevé à 4,74 milliards de dollars à fin août contre 3,68 milliards de dollars durant la même période de l’année écoulée, selon la trésorerie générale du Royaume (TGR).Ce déficit tient compte d’un solde positif de 393 millions de dollars dégagé par les comptes spéciaux du Trésor et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques.

Le TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 17,5 milliards de dollars et une hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 17,8 milliards de dollars, soit un solde ordinaire négatif de 273 millions de dollars.

Le repli de ces recettes s’explique par la baisse des impôts directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%).