Maroc : L’armée met des structures de santé à la disposition du système sanitaire

Le Roi Mohammed VI a présidé, mardi à Casablanca, une séance de travail consacrée au suivi de la gestion de la propagation de la pandémie du coronavirus dans notre pays et à la poursuite de la prise de mesures pour faire face à toute évolution.Au début de la réunion, le Souverain s’est informé auprès du ministre de la Santé au sujet des derniers développements de la situation sanitaire dans notre pays, de la capacité d’accueil des hôpitaux et des unités de santé dans les différentes régions du Royaume et des mesures prises pour satisfaire tous les besoins en termes de sécurité sanitaire, dont les produits de désinfection et les médicaments.

Sur la base des données présentées par le ministre de la Santé, le souverain a donné ses hautes instructions à l’Inspecteur général des Forces Armées Royales (FAR), pour mettre les structures de santé équipées, dont la création avait été ordonnée auparavant par le Souverain dans les différentes régions du Royaume dans cet objectif, à la disposition du système sanitaire avec toutes ses composantes, en cas de besoin.

Cette initiative royale s’inscrit dans le cadre de l’approche proactive que le souverain a ordonné d’adopter depuis l’apparition de cette pandémie et du renforcement des mesures préventives sans précédent prises par les secteurs et les institutions concernés pour limiter sa propagation et faire face à ses conséquences sanitaires, économiques et sociales.

Cette réunion a été l’occasion de passer en revue les étapes de mise en application des mesures qui ont été prises sur hautes orientations du roi et qui concernent la fermeture de l’espace aérien et maritime marocain devant les voyageurs, l’annulation des rassemblements et des manifestations sportives, culturelles et artistiques, la création d’un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), la suspension des cours dans les écoles et les universités, la fermeture provisoire des mosquées, la suspension des audiences dans les différents tribunaux du Royaume, outre une série de mesures prises par les autorités compétentes dans le domaine des transports publics et la fermeture des espaces publics non nécessaires.

Le Souverain a donné ses directives aux autorités compétentes pour veiller à la bonne application des mesures efficientes visant à assurer l’approvisionnement des marchés, sur l’ensemble du territoire national, en produits alimentaires et de consommation, produits d’hygiène et de désinfection, d’une manière régulière et permanente, et lutter contre toute forme de spéculation et de hausse des prix.

A ce jour, 44 cas de contamination par le coronavirus Covid-19 sont recensés au Royaume, dont un ministre. Deux décès ont été enregistrés, alors que le premier patient contaminé a été entièrement rétabli, selon les autorités sanitaires du pays.