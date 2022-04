Maroc: Lancement de la première caravane de la propriété, de la créativité et de l’innovation

Le coup d’envoi de la première caravane de la propriété, de la créativité et de l’innovation, a été donné mardi 26 avril 2022 à Casablanca, sous le signe « Pour un avenir durable ».Cette caravane, qui sillonnera, trois jours durant (26-28 avril 2022), 20 villes des différentes régions du Maroc, s’assigne pour objectifs de stimuler l’esprit créatif, de faire connaitre les outils de la propriété industriels auprès du public et d’identifier les idées et projets innovants.

Il s’agit également de mettre à disposition des services de proximité liés au brevets, marques, designs et noms commerciaux aux porteurs de projets, innovateurs, créateurs et au grand public, ainsi que d’accompagner les porteurs de projets.

En marge de la caravane, des ateliers seront organisés au profit des acteurs locaux visant à mettre en avant le rôle de la propriété industrielle dans le développement territorial.