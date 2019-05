Maroc : Laayoune hôte d’un forum sur l’agriculture biosaline

Le Forum International de Laayoune sur l’Agriculture Biosaline se tient, du 3 et 4 mai 2019 à Boucraa, à l’initiative de la Fondation Phosboucraa, de l’Université Mohammed VI Polytechnique et du Centre International pour l’Agriculture Biosaline (ICBA).Un événement scientifique de grande envergure qui se démarque par la participation de conférenciers de haute renommée venus du monde entier pour échanger et présenter des solutions en gestion des ressources hydriques dans les régions désertiques et notamment l’utilisation de l’eau saumâtre de différentes origines, indique les organisateurs.

L’organisation de ce Forum International de l’Agriculture Biosaline dans la région de Laayoune n’est pas fortuite. Elle vient consacrer une coopération scientifique de 4 ans entre la Fondation Phosboucraa, l’Université Mohamed VI Polytechnique, l’Institut National Agromique, et ICBA dans le domaine de l’agriculture en milieu salin au niveau du périmètre de Foum El oued, région de Laayoune (Sud du Maroc).

Par la tenue du 1 er Forum International de Laayoune sur l’Agriculture Biosaline, la Fondation Phosboucraa et ses partenaires visent non seulement à apporter des réponses à la pression exercée sur la demande en eau d’irrigation dans les zones arides et notamment celles aggravées par le phénomène de salinisation comme à Foum El Oued, mais également à contribuer à la naissance de découvertes scientifiques capables de transformer des vies.

Ainsi durant deux jours, la ville de Laayoune sera une plateforme d’échange scientifique autour du thème « La gestion durable de l’utilisation de l’eau saumâtre dans les régions désertiques ». Un thème qui sera traité de différents angles car le forum privilégiera l’interaction entre différentes disciplines scientifiques, telles que la chimie des sols, les sciences végétales, la science de l’irrigation, l’agronomie, la technologie appliquée dans le domaine des plantes, et l’économie.