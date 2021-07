Maroc: La Commission des investissements approuve 23 projets pour un montant de plus de 922 millions d’euros

La Commission des investissements, réunie ce vendredi, a approuvé 23 projets de conventions et d’avenants aux conventions d’investissement pour un montant global de 922,5 millions d’euros (9,74 milliards de dirhams). Ces projets devront permettre la création de 2.605 emplois directs et 5.382 emplois indirects.Au niveau sectoriel, l’éducation et l’enseignement supérieur s’accaparent 33% des investissements projetés, soit des investissements de 6,85 milliards de dirhams (1 euro = 10,55 DH) en 2021, occupant ainsi la 1er position. Le tourisme se place en 2e avec 4,08 milliards de dirhams, soit plus de 19% des investissements projetés, suivi du secteur de l’énergie en 3e position avec 3,74 milliards de dirhams, soit près de 18% des investissements projetés.

Le secteur de l’industrie n’arrive qu’en 4e position avec plus de 3,15 milliards de dirhams, soit près de 15% des investissements projetés. Mais, il reste toutefois le premier pourvoyeur d’emplois directs à créer avec 2.408 emplois dans le cadre des conventions signées avec l’Etat.

Concernant la répartition géographique des investissements approuvés, la région Rabat-Salé-Kénitra totalise le plus gros montant des investissements, de l’ordre de 8,27 milliards de dirhams, soit plus de 39% des investissements projetés. La région de Casablanca-Settat arrive en 2e place avec des projets d’investissements de 5,65 milliards de dirhams (27% des investissements projetés). Dakhla-Oued Eddahab occupe la 3e position avec des projets d’investissements totalisant 2 milliards de dirhams (10% des investissements projetés).