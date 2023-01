Maroc: La Banque centrale dément tout dépréciation du dirham

La Banque centrale marocaine a démenti toute dépréciation de la monnaie locale, le dirham, face à l’euro et du dollars. Une information circulant sur certains sites et les réseaux sociaux faisant état d’une dévaluation vertigineuse du dirham, dans la mesure où l’euro vaut actuellement 18 dirhams.Dans un communiqué publié ce mercredi 18 janvier, la banque centrale du Maroc dément formellement toute dépréciation du dirham et assure que le cours de change pour cette journée s’est établi à près de 11 dirhams pour un euro.

«Il a été porté à la connaissance de Bank Al-Maghrib (Banque du Maroc) que certains sites d’information affichent que l’euro vaut actuellement 18 dirhams. Bank Al-Maghrib tient à démentir catégoriquement cette information et assure que le cours de change de référence pour la journée du 18 janvier s’est établi à près de 11 DH pour un euro», lit-on dans le communiqué de la banque centrale.

Pour l’institution monétaire, la seule source fiable pour les cours de change du dirham est son propre portail, ainsi que Bloomberg et Refinitiv pendant les heures d’ouverture du marché de change marocain.

«Vous pouvez vérifier le niveau du cours de change de l’euro face au dirham à travers le lien suivant:

https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference», indique le communiqué.