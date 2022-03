Maroc: la 51e édition du Festival national des arts populaires du 1er au 5 juillet à Marrakech 

L’Association Le Grand Atlas a annoncé ce lundi la tenue, du 1er au 5 juillet, de la 51e édition du Festival national des arts populaires à Marrakech, placé sous le thème « Chants et Rythmes éternels ». Le festival, organisé en collaboration avec le Ministère de la Culture et qui célèbre les arts populaires depuis plus de 50 ans à travers toutes les régions du Maroc se veut être une véritable action culturelle de préservation du patrimoine marocain, indique un communiqué des organisateurs qui insistent sur l’originalité et la diversité de l’héritage des arts du pays.

L’édition de cette année plongera les spectateurs dans une authentique fusion artistique et une véritable « rénovation en profondeur d’un patrimoine aux multiples facettes artistiques et aux dimensions sociales et spirituelles », affirme le communiqué.

Cette 51e édition du Festival national des arts populaires après la pandémie du Covid-19 « est plus qu’une promotion de la cité ocre et du patrimoine culturel national; c’est un véritable défi du temps par l’authenticité des arts ancestraux qui demeurent encore plus vivants au fil des années », ajoute-t-on.