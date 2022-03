Maroc: interpellation de cinq extrémistes affiliés à Daech 

Les services sécuritaires du Maroc ont interpellé, mercredi, cinq extrémistes affiliés à l’organisation terroriste « Daech », a indiqué le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ). Les interpellations ont eu lieu dans les villes de Kénitra, Larache, Souk Sebt Ouled Nemma, Taroudant et la commune rurale Souihla (préfecture de Marrakech), précise le BCIJ.

Les perquisitions ont permis la saisie de matériels et supports électroniques, qui seront soumis à l’expertise technique et numérique pour en déterminer le contenu, ajoute la même source, précisant qu’il a été également procédé à la saisie d’un ensemble de manuscrits faisant l’apologie de l’organisation terroriste Daech, dont un manuscrit comprenant l’inventaire des produits et éléments intervenant dans la fabrication d’explosifs, en plus d’armes blanches de différentes tailles.

Selon les données préliminaires de l’enquête, les extrémistes ont aussi fait l’apologie de la liquidation physique et de la mutilation des cadavres, en plus des idées extrémistes takfiristes de la société et des représentants de l’autorité publique et rendant “halal” les butins des opérations terroristes. Ils ont également planifié des liquidations physiques contre les éléments des forces publiques et des membres de départements gouvernementaux en plus de cibler des établissements financiers et bancaires en vue d’assurer les ressources et le financement nécessaires aux opérations terroristes.