Maroc : Inauguration d’un barrage dans la province d’Essaouira

Le Roi Mohammed VI a procédé, jeudi dans la province d’Essaouira (460 km au sud de Rabat), à l’inauguration du barrage Moulay Abderrahmane, d’une capacité de stockage de 65 millions m3, réalisé sur l’oued Ksoub pour une enveloppe budgétaire globale de 87,6 millions d’euros (920 millions DH).Le Souverain a également inauguré le projet d’aménagement hydro-agricole du périmètre Ksoub à l’aval du nouveau barrage, qui mobilise des investissements de l’ordre de 238 millions DH (1 euro = 10,5 DH), et de projets d’eau potable concernant la réalisation d’une station de traitement des eaux du barrage Moulay Abderrahmane et la pose de conduites d’adduction de ses eaux, et un projet de renforcement de l’accès à l’eau potable en milieu rural d’un montant de 192 millions DH.

Ces projets s’inscrivent en droite ligne des objectifs du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, qui vise la consolidation et la diversification des sources d’approvisionnement en eau potable, l’accompagnement de la demande pour cette ressource inestimable, la garantie de la sécurité hydrique et la lutte contre les effets des changements climatiques.

Ils témoignent de la volonté du souverain de poursuivre la politique des barrages et sa détermination à faire du secteur agricole un catalyseur de croissance économique équilibrée et durable de l’ensemble des régions du royaume et un facteur déterminant de promotion des zones rurales à travers le développement des systèmes de production agricole et la maîtrise de la gestion des espaces ruraux.

Ces projets contribueront au renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville d’Essaouira et des régions avoisinantes, à la préservation de la nappe phréatique de la province, la protection des zones et infrastructures situées à l’aval du barrage Moulay Abderrahmane contre les inondations, à l’augmentation de la superficie agricole irriguée et de la capacité de production agricole, ainsi qu’au désenclavement des populations locales.

Avec une capacité de stockage de 65 millions m3, le barrage Moulay Abderrahmane est un barrage en remblai à masque en béton d’une hauteur de 72 m sur fondation et d’une longueur de 418 m à la crête.

Cette importante infrastructure hydraulique, qui bénéficiera à une région dont l’économie est principalement basée sur l’agriculture, l’élevage et l’artisanat, porte à six le nombre des grands barrages existant au niveau du bassin hydraulique du Tensift, notamment les barrages Yaâcoub Al Mansour, Lalla Takerkoust, Abou El Abbas Essebti, Sidi Mohamed Ben Soulaymane El Jazouli et Ouagjdit.