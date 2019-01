Maroc: Eradication des 6 foyers de la fièvre aphteuse

Les services vétérinaires de l’Office marocain de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont réussi à éradiquer les six foyers de la fièvre aphteuse, qui ont été découverts depuis le 7 janvier.Ces cas de la fièvre aphteuse ont été découverts dans quatre exploitations dans les provinces de Fquih Ben Saleh et Khouribga (Centre), une exploitation à Sidi Bennour (Centre) ainsi qu’une exploitation isolée à Tanger (Nord), rappelle l’ONSSA dans un communiqué.

L’Office « veille de près au suivi de l’état sanitaire du cheptel national et met en œuvre toutes les mesures sanitaires préventives, en coordination avec les autorités locales ».

Ces mesures consistent notamment en l’abattage et la destruction de tous les bovins et ovins des exploitations infectés par l’épidémie par mesure de précaution, le nettoyage et la désinfection des exploitations et le respect des mesures de biosécurité par les personnes et le matériel entrant et sortant des exploitations.

Elles portent également sur le renforcement de la surveillance sanitaire dans les régions touchées et au niveau national et la vaccination de tous les bovins autour des foyers de l’épidémie.

Parallèlement, l’ONSSA a lancé, depuis le début de janvier 2019, une campagne de vaccination de rappel de l’ensemble du cheptel bovin national, dont la première phase a concerné les zones frontalières et les provinces touchés par l’épidémie, et actuellement généralisée pour vacciner l’ensemble du cheptel national de bovins.

Afin de protéger le cheptel national, l’Office réalise régulièrement depuis 2014 des campagnes annuelles de vaccination des bovins contre la fièvre aphteuse, ce qui confère au cheptel bovin national un matelas immunitaire satisfaisant, rappelle la même source.