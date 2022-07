Maroc : Des mesures pour l’organisation de la communauté juive marocaine

Le Conseil des ministres, présidé, mercredi à Rabat, par le Roi Mohammed VI a été marqué par la présentation du ministre de l’Intérieur d’un exposé portant sur les mesures élaborées concernant l’organisation de la communauté juive marocaine.Ces mesures tirent leur fondement de la charge suprême qui incombe au Roi en sa qualité d’Amir Al-Mouminine et garant du libre exercice des cultes pour l’ensemble des Marocains, toutes confessions religieuses confondues, et viennent consacrer l’affluent hébraïque en tant que composante de la culture marocaine riche de ses multiples affluents.

Le dispositif soumis à la haute appréciation du Souverain élaboré au terme de larges consultations avec les représentants de la communauté juive et des personnalités y appartenant, comprend la mise en place de trois instances. Il s’agit du Conseil national de la communauté juive marocaine qui veille à la gestion des affaires de la communauté et la sauvegarde du patrimoine et du rayonnement culturel et cultuel du judaïsme et de ses valeurs marocaines authentiques.

Des comités régionaux, issus du Conseil, seront chargés de gérer les questions et les affaires quotidiennes des membres de la communauté.

La deuxième instance concerne la Commission des Juifs marocains de l’étranger, qui œuvre à consolider les liens des juifs marocains établis à l’étranger avec leur pays d’origine, à renforcer leur rayonnement cultuel et culturel et à défendre les intérêts suprêmes du Royaume.

Quant à la troisième instance, elle consiste en la Fondation du judaïsme marocain, qui a pour missions de promouvoir et veiller au patrimoine immatériel judéo-marocain, de sauvegarder ses traditions et de préserver ses spécificités.