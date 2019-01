Maroc : Démantèlement d’une cellule terroriste

Les services sécuritaires marocains ont démantelé ce mercredi 23 janvier 2019 une cellule terroriste composée de 13 éléments, dont deux ex-détenus, actifs à Kelâa des Sraghna, Salé, Casablanca et Mohammedia, et ce dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes liées à l’organisation dite « Etat islamique ».Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, parvenu à APA, cette opération s’est soldée par la saisie d’appareils électroniques, d’armes blanches, de cagoules, de livres faisant l’apologie de l’idéologie extrémiste, d’un manuscrit d’allégeance au prétendu calife de « Daech » et d’une lettre manuscrite sous forme de testament incitant au meurtre.

Les premières investigations ont révélé que les éléments de cette cellule, affiliés à « Daech », ont adhéré à la propagande de cette organisation terroriste et de ses discours extrémistes, tout en envisageant l’exécution d’opérations terroristes portant atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public, selon son agenda destructeur, a fait savoir la même source.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.