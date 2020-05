Maroc : Déficit budgétaire de plus de 315 millions de dollars à fin avril

La situation des charges et ressources du Trésor au Maroc dégage un déficit budgétaire de 315,7 millions de dollars (3 milliards de dirhams) à fin avril 2020, contre un déficit budgétaire de 1,63 milliard de dollars (15,5 milliards DH) un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques d’avril, la TGR attribue ce déficit au solde positif de 22,2 milliards DH (1 dollar = 9,5 DH) dégagé par les comptes spéciaux du trésor et les services de l’Etat gérés de manière autonome.

Les recettes ordinaires brutes se sont établies à 92,4 milliards DU contre 80,2 milliards DH à fin avril 2019, soit une hausse de 15,2%, relève le bulletin, imputant cette hausse par l’augmentation des recettes non fiscales de 339,9% et des droits de douane de 4,8%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 5,8%, des impôts indirects de 2,1% et des droits d’enregistrement et de timbre de 7,8%.

Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général ont été de 135,6 milliards à fin avril 2020, en hausse de 3% par rapport à leur niveau à fin avril 2019, en raison de la hausse de 8,2% des dépenses de fonctionnement, de 23,5% des dépenses d’investissement et de la baisse de 21,7% des charges de la dette budgétisée.

Le bulletin fait également ressortir que le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 » a enregistré des recettes pour 32,2 milliards DH et des dépenses pour 6,7 milliards DH.