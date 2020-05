Maroc/Covid-19 : Une heureuse fin couronne tout (médecin)

Propos recueillis par Hicham Alaoui – Il est certain que le coronavirus inonde le monde, l’étouffe et le frappe de plein fouet. Cet ennemi invisible continue ses ravages malgré les mesures de confinement d’une ampleur inimaginable prises par l’ensemble des pays du globe.Cette situation peu reluisante n’occulte en aucun cas les performances de certains pays et leurs capacités à juguler la propagation de ce virus et à faire face à ses répercussions économiques désastreuses. Certes, le Maroc est devenu un exemple, dont les mesures pertinentes prises par les autorités publiques pour gérer cette crise, lui ont valu respect et admiration de la communauté internationale.

De l’avis du Docteur Mustapha Souieh, spécialiste en chirurgie oncologique et reconstructrice, chirurgien émérite ayant exercé dans les trois secteurs du système de santé marocain (CHU/public, santé publique, CHU similaire et secteur libéral), le Maroc a su maîtriser la situation depuis l’apparition du premier cas le 2 mars dernier à Casablanca, rappelant que des mesures draconiennes ont été prises par les autorités publiques (santé, intérieur, sécurité…), sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.

Mesures d’hygiène, distanciation physique, confinement sanitaire, fermeture des frontières, annulation des rassemblements et des manifestations sportives, culturelles et artistiques, création à l’initiative royale d’un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19, suspension des cours dans les écoles et les universités, fermeture provisoire des mosquées, suspension des audiences dans les différents tribunaux du Royaume, autant de mesures efficaces qui ont permis au Maroc de contrôler la crise sanitaire liée au coronavirus, a souligné Dr. Souieh dans un entretien à APA.

En matière de gestion de l’impact hospitalier et social de la pandémie, le Maroc a montré son côté humain et solidaire. Preuve en est, le financement du Fonds dédié à la gestion de la crise a été sans compromis.

Et ce n’est pas tout. Le corps médical et paramédical a déclenché l’alerte au Covid19 et médecins militaires et civiles se sont mis la main dans la main pour lutter contre cette pandémie et « faire éviter le pire à notre pays avec un seul objectif, s’en sortir avec les moindres dégâts humains surtout! », s’est vivement félicité Dr. Souieh, maitre-précurseur de la médecine régénératrice au Maroc et en Afrique.

En dépit des difficultés rencontrées pour la mise en application de ces mesures drastiques, les autorités publiques ont pu gagner le défi et amener les citoyens marocains à se conformer aux règles et mesures décidées afin de limiter la propagation du virus et atténuer ses effets sanitaires et sociaux, a-t-il soutenu.

Toutefois, on remarque des violations par-ci par-là du confinement, mais fort heureusement, ne concernent que certains quartiers populaires des grandes villes, un constat qui n’entame en rien la volonté des pouvoirs publics de faire respecter les mesures prises, a-t-il fait remarquer.

Côté sanitaire, Dr. Souieh a fait observer que certaines régions accusent une stabilisation voire même une forte baisse du taux de contamination jusqu’à même aucune détection de nouveaux cas du Covid-19 depuis plus de 15 jours.

« C’est un signe encourageant et mérite beaucoup d’attention puisqu’il doit servir d’exemple pour les autres régions et provinces qui se retrouvent encore en difficulté à tendre vers le Ro tant souhaité partout dans le monde », a souligné Dr. Souieh.

Ceci est visiblement constaté au niveau de la région de l’Oriental, notamment les provinces de Berkane et Jerada. A Berkane (nord-est du Maroc), aucun cas n’a été déclaré depuis 15 jours, un intervalle de temps très rassurant, a constaté Dr. Souieh.

Qu’en est-il du déconfinement ?

Pour ce qui est du déconfinement, étape cruciale dans ce combat contre la pandémie du coronavirus, Dr. Souieh recommande d’entamer le déconfinement par une levée des mesures sur les provinces n’ayant déclaré aucun cas positif depuis plus de 21 jours. Pour ce faire, la population des provinces mitoyennes ne doivent rentrer en contact avec celles déclarées indemnes que pour des raisons valables et autorisées par les responsables sécuritaires et ce après contrôle strict sanitaire (prise de température et tests de dépistage rapides sur place).

Dans le cadre de ce déconfinement, les populations peuvent sortir pour faire du sport individuel ou de groupe ne dépassant pas 10 personnes ou aller à la plage, tout en portant les masques de protection et en respectant la distanciation physique jusqu’à nouvel ordre.

Pour ce qui est de l’ouverture de certains lieux publics comme les cafés et les restaurants, il est conditionné par le respect strict de certaines mesures notamment le nombre réduit des clients tout en veillant à ce que les tables soient distantes d’au moins deux mètres, la mise à la disposition du personnel des cafés et des clients de solutions hydro-alcooliques et savon sans oublier la désinfection des locaux à la fermeture.

Autre chose, les visites de familles et les rassemblements doivent être toujours limités pour éviter le risque de contamination par des personnes qui ne présentent pas de symptômes.

Ce modèle proposé pour le déconfinement incitera la population des autres régions à respecter comme il se doit les mesures dictées par le gouvernement en matière de confinement.

Grâce à un déconfinement par région et par étape, le Maroc finira, certainement, cet épisode pandémique avec les « moindres dégâts », a tenu à assurer Dr. Souieh, ancien chef de service du Centre oncologique régional Hassan II d’Oujda, ex-chef de pôle de Chirurgie à l’hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zayed à Casablanca et titulaire de certificats internationaux sur le traitement par les cellules souches.

Et de conclure qu’une fin heureuse implique impérativement le respect du triptyque : dépister, identifier les personnes pouvant avoir été en contact avec celles testées positif et isoler les personnes contaminées.