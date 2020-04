Maroc/Covid-19: Le confinement, une opportunité pour reconstruire la cohésion familiale perdue

Par Hicham Alaoui

Le Maroc à l’instar de nombreux pays du globe, mène un combat sans relâche contre cet ennemi invisible du coronavirus, pour lequel des mesures drastiques ont été prises pour enrayer sa propagation, dont on peut citer la situation du confinement.Si le fait de rester cloîtrer est une situation inhabituelle pour la population, elle offre par contre une panoplie de bienfaits et avantages.

En effet, cette situation de claustration est une opportunité pour reconstruire la cohésion familiale, perdue à la faveur d’une famille nucléaire dans laquelle chaque membre garde les yeux rivés sur les écrans de son Smartphone, tablettes ou ordinateurs, coupant court avec la convivialité familiale, qualité irréfutable de la société marocaine depuis longtemps.

Certes, la famille, pierre angulaire de la société, est une valeur refuge en ces temps de confinement. Fragilisée par les évolutions contemporaines du droit, la famille recouvre aujourd’hui un semblant de souveraineté. Elle est un lieu de solidarité très spécifique, à taille humaine et irremplaçable.

Il va sans dire que la claustration permet à la famille de s’unir, de se retrouver autour d’une même table et surtout de se rapprocher des enfants, de les mieux comprendre et de rester proche d’eux pour leur procurer tout l’amour et l’affection nécessaires.

C’est également une occasion pour superviser et soutenir les cours dispensés à distance par les établissements scolaires aux élèves. L’objectif est de s’arrêter sur le niveau scolaire des enfants et de leur apporter soutien et aide.

Le confinement offre également l’opportunité de suivre les programmes télévisés mais aussi d’autres programmes qui atténuent le stress et la pression subis durant cette situation exceptionnelle, marquée par une psychose généralisée.

Aussi, en cette période de confinement décrétée pour endiguer la propagation du coronavirus, le sentiment d’enfermement peut gagner tout un chacun. Or, la lecture est un magnifique moyen de s’évader.

La lecture pourrait, en effet, s’avérer une véritable panacée à ces sentiments de découragement qui habitent les gens, obligés de se cloîtrer chez eux pour juguler l’expansion de l’épidémie qui fait ravage dans le monde.

A toute chose malheur est bon. Cette période de confinement constitue une opportunité en or pour les personnes de renouer avec la lecture, véritable outil pour interpréter le monde, structurer les expériences et construire des connaissances.

Incontestablement, cette situation hors pair constitue un tremplin vers un nouveau mode de vie systémique et organisé, qui renoue avec la synergie et la cohésion familiales et coupe court avec des habitudes qui nous éloignent davantage de notre lieu de solidarité et de convivialité qu’est la famille.