Maroc/Covid-19 : Lancement d’une initiative d’hébergement des SDF

Le gouvernement marocain à travers le ministère de la solidarité et du développement social, a annoncé le lancement d’une initiative d’hébergement des personnes sans domicile fixe (SDF), une population vulnérable qu’il faut absolument protéger pour limiter la propagation du virus.Cette initiative touche plusieurs villes marocaines, parmi elles, Casablanca, Rabat, Kénitra, Tanger, Oujda et Agadir. Dans le concret, des actions sont menées pour placer les sans-abris dans des espaces et des centres d’hébergement.

Pour la ministre en charge de ce département, Jamila El Moussali, cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts d’assistance sociale déployés par l’Entraide nationale en coordination avec les autorités locales, collectivités territoriales et société civile.

Au Maroc, les sans-abris se comptent à plus de 150.000, selon les derniers chiffres officiels avancés par le haut commissariat au plan. Un chiffre difficilement gérable pour un pays où les structures et les centres d’accueil font défaut.

Il va sans dire que la situation de confinement imposé par l’état d’urgence sanitaire ne concerne pas uniquement les familles qui ont leur chez soi, mais également la communauté des SDF, qui attendent des jours meilleurs.

A ce jour, le Maroc a enregistré 225 cas contamination par le virus de Covid-19, dont six morts de sept personnes rétablies entièrement du virus.

Pour limiter la propagation du virus, le ministère de la santé appelle la population à respecter les consignes d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines, en faisant preuve de responsabilité et de sens du patriotisme.

Les autorités publiques ont pris des mesures drastiques pour enrayer la propagation du virus. Ainsi, un état d’urgence sanitaire a été décrété depuis vendredi 20 mars et jusqu’au 20 avril prochain.