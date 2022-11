Maroc: Coup d’envoi du Forum mondial de l’Alliance des civilisations de l’ONU à Fès

La capitale spirituelle Fès accueille, les 22 et 23 novembre, la 9ème édition du Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies.Cette neuvième édition, dont le thème central est la promotion de la paix et de la coexistence, connaît la participation d’une élite de militants des valeurs de paix, de dialogue et de coexistence, qui échangeront sur des pistes susceptibles d’instaurer la paix, l’unité et la solidarité des peuples.

S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a souligné la nécessité de « renforcer la prévention et construire les fondations d’une paix durable pour arrêter les conflits. Le Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies se tient dans un contexte mondial extrêmement difficile marqué par une multitude de défis, allant de la montée en puissance de l’extrémisme violent, du terrorisme, de la xénophobie, du discours haineux au racisme, à la discrimination et au radicalisme.

Pour rappel, la capitale spirituelle avait accueilli, en septembre 2018, la deuxième édition de la Conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions, organisée à Fès sous le thème « Altérité en questions ».

A l’ouverture de cette manifestation internationale, le Roi Mohammed VI a adressé un message aux participants dans lequel le Souverain a souligné que « Fès, ville séculaire, a toujours constitué une terre de dialogue, un symbole de tolérance et de coexistence, un haut lieu de spiritualité ».

Le Souverain avait relevé que l’hospitalité marocaine, inscrite au cœur des mœurs du pays, « recouvre aussi une forme de générosité de l’esprit, où se développent le respect et l’acceptation de l’Autre, où s’épanouit la diversité culturelle. Cette caractéristique qui fait du Maroc une nation plurielle et diverse dans le cadre de l’unité nationale, Nous l’avons déclinée en une série d’actions nationales, régionales et internationales ».

Et le Roi d’ajouter que « depuis notre Accession au Trône, notre engagement à promouvoir ces nobles idéaux ne s’est jamais démenti et Nous avons inlassablement œuvré à consolider les acquis engrangés par le Maroc au fil des âges ».

« Au Maroc, il n’y a pas de différence entre citoyens musulmans et citoyens juifs, qui célèbrent toujours ensemble leurs fêtes religieuses respectives », a poursuivi le Souverain, affirmant que « de tout temps, les Chrétiens de passage ou résidant au Maroc ont toujours bénéficié du droit d’exercer leur culte dans les églises. Certains de nos Ancêtres les Sultans avaient même fait don d’un lot de terrains pour la construction d’une église qui, aujourd’hui encore, accueille des fidèles ».