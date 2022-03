Maroc/Carburants: le gouvernement décide de soutenir les professionnels du transport

Le gouvernement marocain a annoncé, mercredi, sa décision d’allouer un soutien aux professionnels du transport dans le but de préserver le pouvoir d’achat des citoyens compte tenu de la conjoncture actuelle, marquée par une hausse des prix des carburants aux niveaux national et mondial.L’annonce de ce soutien a été faite lors d’un point de presse conjoint du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa et le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

A cette occasion, les ministres ont souligné qu’une commission interministérielle, formée à l’effet d’opérationnaliser ce soutien, a entamé son action vendredi dernier, notant que les détails de cette opération seront dévoilés dans les prochains jours.

Une plateforme numérique a été créée pour faciliter l’acheminement de ce soutien aux professionnels, ont-ils ajouté, faisant état de la mise en place également d’un cadre participatif qui sera chargé de contrôler et de centraliser cette opération.

Ce mercredi, le prix du litre de gasoil dépassait les 11 dirhams alors que celui de l’essence frôlait les 14 dirhams (1 euro = 1,7 DH).