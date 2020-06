Maroc : Baisse de plus de 64% des accidents de la circulation en avril dernier

Les accidents de circulation ont causé en avril dernier la mort de 85 personnes, soit une baisse considérable de 64,7% par rapport à la même période de l’année dernière, selon un bilan provisoire établi par le ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.Le bilan statistique provisoire des accidents et victimes des accidents de la route survenus au cours du mois d’avril 2020 fait ressortir une diminution généralisée des principaux indicateurs de l’accidentologie.

En effet, les données du mois d’avril dernier montrent que les accidents corporels ont atteint 2.165, soit un recul de 72,33%, tandis que le nombre des blessés graves a enregistré 171 (-71,64%). Le nombre des blessés légers a, quant à lui, accusé une baisse de 75,84%, soit 2.624 blessés.

Les premières victimes des accidents de la route sont les usagers vulnérables à savoir les piétons et les usagers des deux et trois roues qui restent la catégorie la plus touchée, enregistrant plus de 81% des tués, suivie par les usagers des voitures de tourisme qui représentent 12% de l’ensemble des tués.

Les autres catégories d’usagers, dont les effectifs sont moins importants, ont enregistré également des baisses variant entre -28,57% pour les usagers des poids lourds et -100% pour les usagers des taxis, des autocars et des charrettes.

Par ailleurs, le bilan provisoire au titre des quatre premiers mois de l’année 2020, en comparaison avec les quatre premiers mois de l’année 2019, affiche une diminution de 22,48% des accidents corporels (25.113 accidents), 674 accidents mortels, soit une baisse de 26,74%, 738 tués (-30,18%), 1.787 blessés graves (-31,95%) et 32.825 blessés légers (-24,17%).

Cette baisse des indicateurs de la sécurité routière en avril 2020 est due à la mise en place des mesures de confinement sanitaire au Maroc lié au Covid-19, toujours en cours, à partir du 20 mars 2020, avec une réduction de la mobilité des personnes au strict minimum, ce qui a entraîné une forte diminution des risques routiers.

En effet, la comparaison du bilan provisoire de la période allant du 20 mars à 30 avril 2020, avec les données provisoires de la même période de 2019, dénote des baisses spectaculaires, soit une diminution de 73,98% du nombre des accidents corporels (2.858 accidents au lieu de 10.982), un recul de 67,87% des nombres des tués , une diminution de 75,06% des nombres des blessés graves et une baisse de 77,01% des nombres des blessés légers.