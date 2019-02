Maroc-Allemagne: signature de deux arrangements de coopération financière

Le Maroc et l’Allemagne ont signé, mardi à Rabat, deux arrangements de coopération financière pour une enveloppe de 330,5 millions d’euros, sous forme de prêts et de dons.Signés par le ministre marocain de l’Economie et des Finances, Mohammed Benchaâboun et l’ambassadeur allemand à Rabat, Götz Schmidt-Bremme, des deux arrangements portent sur des secteurs prioritaires de développement du Maroc.

A cette occasion, les deux parties ont rappelé « l’excellence des relations de coopération entre le Maroc et l’Allemagne qui se renforcent davantage par la conclusion de ces deux arrangements ».

« Cette signature témoigne encore une fois de la pertinence des domaines d’intervention de cette coopération qui convergent vers les secteurs prioritaires de développement du Maroc notamment la gestion des ressources en eau, la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et le développement économique durable », indique le ministère de l’Economie dans un communiqué.