Maroc/Afrique: Inauguration de la plaque commémorative représentant le point kilomètre 0

La plaque commémorative représentant le point kilomètre zéro de la voie de la coopération entre le Nord et le Sud de l’Afrique, a été inaugurée mardi, à Tanger, en présence de personnalités africaines, et d’élus de gouvernements régionaux et locaux d’Afrique.Selon le ministre des Sports de Côte d’Ivoire, Paulin Claude Danho, il s’agit d’une cérémonie très importante, qui marque un point de départ de l’ensemble des collectivités africaines installées à Tanger, pour marcher résolument ensemble vers le développement.

«C’est un acte très symbolique et fort du rassemblement de l’Afrique au Maroc, à Tanger, pour améliorer la gouvernance locale et le développement des territoires en Afrique», a-t-il ajouté.

De son côté, maire de Tanger, Mounir Laymouri, a souligné que la cérémonie d’inauguration de cette plaque représentant le point kilomètre zéro à Tanger témoigne de la position géographique stratégique de Tanger, porte d’entrée vers l’Afrique et l’Europe.