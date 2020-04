Maroc : Africa50 contribue au Fonds de gestion du Covid-19

La plateforme panafricaine d’investissement dans les infrastructures, Africa50, dont le siège est basé à Casablanca, annonce une contribution de 2,5 millions de dirhams (1 euro = 10,7 DH) au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus.Ce don intervient dans le cadre de l’Initiative de soutien à la riposte du Covid-19 lancée par Africa50 et à travers laquelle l’institution alloue une contribution d’environ 8 millions de DH afin de soutenir les efforts des pays africains pour endiguer la propagation du virus et réduire son impact.

La première phase répondra aux besoins immédiats en matière de santé publique. Elle sera suivie par le financement de solutions technologiques de cybersanté. Une troisième phase portera sur les solutions à long terme conçues pour soutenir la stabilité économique, y compris les besoins en matière d’infrastructures.

Selon le Directeur général d’Africa50, Alain Ebobissé, le Maroc est un partenaire essentiel, depuis l’établissement du siège d’Africa50 social à Casablanca.

« C’est l’un des pays africains exemplaires en termes de modernisation des infrastructures, ce qui est essentiel pour garantir des services publics efficaces, particulièrement en temps de crise. Nous saluons le leadership et les mesures prises par les autorités marocaines dans le cadre de leur gestion proactive de la crise pour combattre le virus et gérer ses répercussions socio-économiques. Nous sommes solidaires avec les autorités et le peuple marocains, tout en nous préparant à accompagner la reprise économique », a-t-il déclaré.

Les ressources totales du Fonds spécial pour la lutte contre la pandémie du Coronavirus ont atteint près de 3 milliards d’euros (32 milliards de dirhams) à la date du 24 avril, a indiqué lundi le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Créé le 15 mars, le fonds spécial sera réservé d’une part à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical.

Il permettra d’autre part de soutenir l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement, notamment en termes d’accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs induits par la crise du coronavirus.

A ce jour, le Maroc recense 4.246 cas testés positifs, dont 163 décès et 739 patients guéris, selon les données fournies ce mardi matin par le ministère de la santé.