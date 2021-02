Maroc : 3 nouveaux cas du variant britannique détectés

Le Maroc a enregistré trois cas du variant britannique, a annoncé, vendredi, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, ajoutant que le Royaume mène une surveillance génomique pointue de toute nouvelle souche de ce virus à travers quatre centres qui soumettent un rapport hebdomadaire à cet égard.Dans des déclarations à la presse, le ministre a réfuté, toutefois, la détection au Royaume de toute autre souche, y compris celle sud-africaine.

Par ailleurs, le responsable gouvernemental a assuré que le Maroc ambitionne d’achever l’opération de vaccination dans 3 à 5 prochains mois, en vue d’atteindre l’immunité collective et assurer un retour à la vie normale.

Et d’expliquer que selon la cadence avec laquelle se déroule l’opération de vaccination jusqu’à présent et conformément au calendrier fixé, l’objectif à atteindre lors des 3 à 5 prochains mois est de vacciner environ 30 millions de citoyens marocains, soit 80 % de la population et de parvenir à une immunité collective. Ceci permettra de réduire les effets négatifs induits par la propagation de la pandémie et d’assurer un retour à la vie normale.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, a été en mesure, depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination, de fournir tous les moyens logistiques et techniques et d’acquérir des quantités très importantes de deux types de vaccin anti-Covid, soulignant que l’opération de vaccination se déroule « dans des conditions favorables ».

À cet égard, il a mentionné que l’opération de vaccination a concerné, à ce jour, plus d’un million de citoyens marocains, précisant que ce rythme va augmenter au fur et à mesure de la réception des lots de vaccins pour pouvoir administrer la deuxième dose du vaccin à partir du vendredi prochain.