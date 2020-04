Maroc : 170 tués dans les accidents de la route en mars en baisse de 39,93%

Les accidents de la route au Maroc ont fait 170 morts durant le mois de mars dernier, soit une baisse de près de 39,93%, tandis que 153 accidents de la route mortels ont été enregistrés, soit un recul de 23,40 par rapport à la même période de l’année écoulée, indique un communiqué du ministère marocain de l’équipement et des transports.Selon le ministère, le mois de mars dernier a enregistré 5990 accidents de la circulation (- 28,31%), ayant entraîné 392 blessés graves (-24,44%) et 7.948 personnes légèrement blessées (- 20,31%).

Les groupes non protégés (piétons et les usages des deux et trois roues) sont les premières victimes des accidents de la circulation avec 61% des morts, suivie des utilisateurs de voitures légères qui représentent 30% du total des décès, précise la même source.

Ces trois principales catégories d’usagers, qui cumulent environ 91% de l’ensemble des tués, ont enregistré de fortes baisses par rapport au mois de mars 2019 : -27,78% pour les piétons, -49,50% pour les usagers des deux et trois roues et -40% pour les usagers des véhicules légers.

A l’exception des usagers des engins agricoles qui font état d’un tué de plus en mars 2020, les autres catégories d’usagers, dont les effectifs sont moins importants, ont enregistré également des baisses variant entre -16,67% pour les usagers des taxis et -100% pour les usagers des autobus.

Par ailleurs, le bilan provisoire au titre des trois premiers mois de l’année 2020, en comparaison avec les données provisoires des trois premiers mois de l’année 2019, affiche une diminution de 6,61% des accidents corporels (22.948 accidents), 592 accidents mortels, soit une baisse de 18,12%, 653 tués (-9,98%), 1.616 blessés graves (-20,12%) et 30.201 blessés légers (diminution de 6,85%).

Cette baisse drastique des indicateurs de la sécurité routière en mars 2020 est due à la mise en place des mesures de confinement sanitaire au Maroc lié au Covid-19, avec une réduction de la mobilité des personnes au strict minimum, ce qui a entraîné une forte diminution des risques routiers.

En effet, la comparaison du bilan provisoire de la période allant du 20 à 31 mars 2020, avec la même période de 2019, dénote des baisses spectaculaires, soit une diminution de 80,05% du nombre des accidents corporels (693 accidents au lieu de 3.157), une diminution de 76,09% du nombre des tués (22 tués au lieu de 92), une diminution de 82,55% des nombres des blessés graves (48 accidents au lieu de 275) et une diminution de 79,90% du nombre de blessés légers (876 accidents au lieu de 4.359).