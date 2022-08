Maroc: 15 morts dans le renversement d’un autocar

Quinze personnes ont été tuées et 37 autres blessées à divers degrés dans le renversement, mercredi matin, d’un autocar sur la route nationale n° 11 au niveau de la commune de Boulanou.L’autocar provenant de Casablanca et se rendant à Aït Aatab dans la province d’Azilal via la ville de Béni Mellal (centre du Maroc) s’est renversé dans un virage sur la route nationale n°11, précise la même source.

Aussitôt alertés, les autorités locales et sécuritaires ainsi que les services de la protection civile et une équipe médicale se sont rendus sur le lieu du drame.

L’ensemble des blessés ont été évacués à l’hôpital pour y recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte par les autorités concernées, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances de cet accident grave.