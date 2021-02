Maroc : 13 sociétés pétrolières opèrent dans le cadre de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures

L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) au Maroc a annoncé qu’en 2020, 13 sociétés opèrent en partenariat avec l’Office dans la recherche des hydrocarbures conventionnels sur une superficie totale de 126 915,08 km².Cette superficie est répartie en 28 permis onshore, 26 permis offshore, 2 autorisations de reconnaissance onshore et 1 autorisation de reconnaissance offshore et 9 concessions d’exploitation (dont 1 ONHYM). Ainsi, en 2020, 5 puits ont été forés par le partenaire SDX Energy dans le Gharb, dont 3 sont positifs.

« Les investissements, en prévision de clôture seraient de 398,49 millions de DH par les partenaires et de 113,77 millions de DH (1 euro = 10,8 DH) pour l’ONHYM », indique l’office, cité par la presse marocaine.

L’ONHYM a en outre noué de nouveaux partenariats l’année dernière. Ils portent sur 2 contrats de reconnaissance, 7 avenants aux accords pétroliers, 2 mémorandums d’entente, 1 avenant au mémorandum d’entente.

Le portefeuille du partenariat hydrocarbures s’est renforcé avec la signature d’un contrat de reconnaissance avec l’entreprise américaine spécialisée dans l’extraction, le transport et la transformation du pétrole, ConocoPhillips, considérée comme l’un des acteurs majeurs de l’industrie pétrolière internationale.