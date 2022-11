Maroc: 11 morts et plusieurs blessés dans le renversement d’un autocar

Onze personnes ont trouvé la mort dans le renversement d’un autocar à 6 kilomètres de Taza (Est du Maroc), affirment les autorités locales. Elles déplorent également 43 blessés, selon un bilan provisoire.Un autre drame de la route près de Taza. Selon les autorités locales, 11 personnes ont trouvé la mort dans le renversement d’un autocar à 6 kilomètre de la ville. Les mêmes sources déplorent aussi 43 blessés, selon un bilan provisoire.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie royale sous la supervision du parquet compétent, alors que les blessés ont été transférés vers les urgences de l’hôpital provincial de Taza.

L’hécatombe routière persiste au Maroc avec plus de 3.500 morts par an. Les accidents de la route ne provoquent pas seulement des pertes humaines, mais ont également des conséquences économiques néfastes, leur facture dépassant 12 milliards de dirhams par an (1,2 milliard de dollars), soit 2,5% du PIB.