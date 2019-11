L’actrice et chanteuse Marie Laforêt en quelques dates:

– 5 octobre 1939 : naissance à Soulac (Gironde)

– 1960 : joue dans « Plein soleil » de René Clément avec Alain Delon

– 1961 : joue dans « La fille aux yeux d’or » de Jean-Gabriel Albicocco avec Françoise Dorléac

– années 60 : succès avec des chansons comme « Les vendanges de l’amour », « Viens sur la montagne », « Manchester et Liverpool », « Ivan, Boris et moi », « Mon amour, mon ami » etc.

– 1969 et 1970 : Olympia et Bobino

– 1972 : décide de ne plus chanter sur scène

– 1993 : album « Reconnaissances » (dont elle signe tous les textes)

– 2000 : joue Maria Callas au théâtre (nominée aux Molières).