Mariatou Koné obtient la participation de Mahamadou Issouffou à la table ronde du Projet Swedd prévue en juillet

La ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pureté, Mariatou Koné, a échangé lundi à Niamey avec le président nigérien Mahamadou Issoffou, qui a accepté de participer à la table ronde du Projet Swedd prévue en juillet dans son pays.Mme Mariatou Koné a été reçue par le chef de l’Etat du Niger en qualité de présidente du Comité régional de pilotage du Projet Swedd (Autonomisation des femmes et dividende démographique dans le Sahel).

Elle a « obtenu du président Nigérien, sa présence effective à la table ronde qui s’ouvre en juillet prochain à Niamey autour de la thématique de la Mobilisation des ressources dans la mise en œuvre du Projet Swedd », a-t-on appris auprès d’un membre de la mission.

Le professeur Mariatou Koné était accompagnée des représentants de la Banque mondiale et du Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA), ainsi que des partenaires financiers et techniques du projet et de la ministre nigérienne en charge de la Population.

Le Sweed est un projet régional qui vise à accélérer la transition démographique en vue de réduire les inégalités de genre. Il met l’accent sur six pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et la Côte d’Ivoire dont la forte migration et le Nord montre des similitudes aux contrées du Sahel.