MAN Energy Solutions ouvre un nouvel atelier de services au Sénégal

MAN Energy Solutions (MAN ES) a inauguré récemment son nouveau centre de services de Dakar, dédié aux secteurs de l’énergie, de l’industrie, du pétrole et gaz pour renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest, annonce un communiqué reçu mercredi à APA.« L’atelier a été inauguré par Per Rud, Vice-Président de MAN PrimeServ, en présence d’Abdou Abasse Fofana, Directeur Général de MAN Energy Solutions Sénégal, de Stefan Roken, Ambassadeur de la République d’Allemagne, des représentants des autorités locales et dirigeants de grandes entreprises sénégalaises », explique le communiqué de MAN ES.

Le texte souligne que cette offre de services vient compléter le portfolio de MAN Energy Solutions Sénégal, « déjà très présent sur le territoire, en équipant notamment la centrale de Tobène » qui couvre 15 % des besoins énergétiques du pays grâce aux moteurs MAN 48/60.

« L’ouverture de ce nouvel atelier traduit la volonté de MAN Energy Solutions de développer un réseau de services de proximité et d’être ainsi au plus proche de ses clients pour répondre à leurs besoins », a expliqué Abdou Abasse Fofana, cité par le communiqué.

L’un des principaux objectifs de l’entité locale créée par MAN Energy Solutions est d’offrir des services privilégiés à ses clients parmi lesquels, la SENELEC, Tobène Power, les Ciments du Sahel, les armateurs et d’autres industriels de la région.