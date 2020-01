Malte: le très critiqué Premier ministre Muscat fait ses adieux

Joseph Muscat, le chef du gouvernement maltais, accusé d’avoir interféré et protégé ses collaborateurs dans l’enquête sur le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia, fait ses adieux vendredi soir avant l’élection prévue ce week-end de son successeur.

Le Parti travailliste, sa formation de centre-gauche, a organisé un grand meeting politique, dans un palais des sports, au sud de La Valette, pour le « discours d’adieu » du Premier ministre, prévu à 20H00 locales (19H00 GMT), annoncé comme un évènement pour le petit archipel d’un demi-million d’habitants.

M. Muscat, 45 ans, arrivé au pouvoir en 2013 et réélu triomphalement en juin 2017 après avoir dû convoquer des législatives suite à des scandales impliquant des proches, a dû se résoudre le 1er décembre à annoncer son départ. Sous la pression de manifestations quotidiennes et de la famille Caruana Galizia qui l’accuse d’avoir protégé son chef de cabinet et ami d’enfance Keith Schembri.

La journaliste qui tenait un blog très suivi (Running Commentary) où elle dénonçait la corruption au plus haut niveau de l’élite politique et économique de l’archipel, avait péri le 16 octobre 2017, dans l’explosion de sa voiture piégée, un assassinat qui avait choqué toute l’Europe.

Moins d’une heure avant sa mort, elle écrivait encore sur son blog « Running Commentary »: « il y a des escrocs partout où l’on regarde, la situation est désespérée ».

A l’annonce de son départ, fixé au 12 janvier une fois son successeur élu, la famille Caruana et le parlement européen ont appelé M. Muscat à démissionner immédiatement mais, grâce au soutien de son parti et à une forte popularité liée à de spectaculaires performances économiques (+6,6% de croissance en 2018), il a réussi à se maintenir en poste.

Il s’est même payé le luxe d’aller à Rome rencontrer le pape le 7 décembre, à Bethléem pour la messe de Noël, à Dubaï, avec toute sa famille en première classe et à Londres où, selon des médias maltais, il aurait rencontré un fameux avocat. Peut-être pour se préparer aux suites de l’enquête sur l’assassinat de Daphne Caruana.

Pour le moment, suite aux investigations menées en collaboration avec Interpol et l’agence américaine FBI, trois hommes considérés comme de simples exécutants sont en procès, et un homme d’affaires en vue, Jorge Fenech, a été inculpé de complicité alors qu’il tentait de fuir sur son yacht.

Son arrestation a entraîné la démission du ministre du Tourisme (et précédemment de l’Energie), Konrad Mizzi, et du chef de cabinet de M. Muscat, Keith Schembri.

En creusant le volet maltais des fameux Panama Papers, la journaliste avait révélé qu’une société de Dubai, la 17 Black, avait versé 2 millions d’euros à MM. Schembri et Mizzi pour des services non précisés. Le consortium de journalistes Daphne Project, qui a repris ses enquêtes, a révélé que la 17 Black appartenait à Fenech.

– « Mentalité malade » –

Le businessman Fenech accuse M. Schembri d’avoir été le « vrai commanditaire » du meurtre de Daphne. Interpellé brièvement, celui-ci avait été libéré sans poursuites fin novembre, alimentant de nouvelles manifestations pour dénoncer une collusion entre le gouvernement et la police.

Pour la première fois de son histoire, le Parti travailliste a convoqué une élection d’un nouveau chef pendant que sa formation est au pouvoir. Dans le système parlementaire maltais, le nouveau leader sera automatiquement Premier ministre pour les deux ans et demi restants de mandat.

Environ 17.500 membres du Labor maltais voteront samedi de 8H00 à 20H00 locales (19H00 GMT) dans treize centres dont l’un sur l’île touristique de Gozo.

Deux candidats se disputent le fauteuil de M. Muscat: le vice-Premier ministre sortant et ministre de la Santé, Chris Fearne, un chirurgien de 56 ans, considéré comme le favori, et l’avocat d’affaires Robert Abela, 42 ans.

Lors de meetings avant l’élection, aucun des deux n’a critiqué M. Muscat ni fait allusion à l’affaire Daphne, M. Fearne se disant « fier de comment le Labor s’est renforcé ces dernières années » tandis que M. Abela entend poursuivre « avec les recettes gagnantes » de M. Muscat, auquel il a « toujours été loyal ».

Lors d’une manifestation récente, Martina Farrugia du mouvement civique Occupy Justice a appelé le futur nouveau PM à « changer la mentalité malade du tout est permis et à donner un message clair que la place des criminels est en prison ».